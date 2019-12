Sassuolo-Napoli 17° giornata Serie A – dove vedere il match in tv e streaming

Gattuso chiamato alla prova del nove del suo Napoli. Infatti dopo la prima uscita a vuoto della sua gestione, (ko interno col Parma), è chiamato a vincere (Sassuolo permettendo).

E alla vigilia De Zerbi, tecnico dei neroverdi ha specificato: “Ci vorrà la partita perfetta, sempre che basti”.

Sassuolo-Napoli: il cammino fin qui

Alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Napoli a chiudere il 17mo turno del campionato di Serie A che manda in soffitta il 2019.

Di fronte un Napoli super acciaccato, al minimo storico di punti dall’era Sarri, con 21 punti e addirittura ottavo in classifica a una distanza abissale dalla vetta. Napoli che, esonerato Ancelotti, confida in Gattuso nella rincorsa al quarto posto Champions.

Partenopei a secco di successi dal 19 ottobre scorso quando si imposero al San Paolo sul Verona col punteggio di 2-0.

Dall’altra parte un Sassuolo in ascesa dopo un avvio stentato, che dopo il successo nel recupero di Brescia si è portato a quota 19 punti, solo due lunghezze di ritardo del ben più blasonato Napoli avversario odierno.

Imbattuti da 4 turni nei quali son riusciti a fermare Juve e Milan, sfiorando il colpaccio, gli emiliani possono guardare al proseguo del campionato con un certo ottimismo.

I precedenti e streaming tv

Tre pareggi nelle ultime tre sfide dirette al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli.

Le reti di Mertens e Berardi nell’1-1 dello scorso anno, Politano e Callejon nell’1-1 dell’annata 2017-2018, e i gol di Berardi e Mazzitelli e di Mertens e Milik per il 2-2 di due anni fa.

Sassuolo-Napoli sarà visibile su Sky per gli abbonati al canale 201 e 202 a partire dalle 20.40 con telecronaca di Gentile e Minotti.

La radiocronaca del match sarà disponibile su Rai Radio 1 all’interno di Domenica Sport con radiocronaca di Massimiliano Graziani.

Arbitra la gara l’arbitro Daniele Chiffi.