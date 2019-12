Serie A, Cagliari – Sampdoria, precedenti, indisponibili e probabili formazioni

Stasera alle ore 20:45 andrà di scena Cagliari vs Sampdoria. In trasferta i blucerchiati hanno raccolto fin qui solamente 3 punti, figli dell’importante vittoria contro la Spal. Di tutt’altro livello il Campionato dei sardi fra le mure amiche, con 13 punti all’attivo e ben quindici goal realizzati. Da rivedere la difesa dei blucerchiati lontano da Marassi, con 12 goal al suo passivo, anche se la maggior parte sono stati lasciati in ‘dote’ dalla gestione Di Francesco. Con l’arrivo di Ranieri la Samp è divenuta una delle migliori difese del campionato, al pari di quella juventina.

I PRECEDENTI

Negli ultime cinque trasferte, i blucerchiati hanno collezionato quattro pareggi ed una sconfitta, confermando lo storico tabù con i sardi. Solamente quattro le vittorie della Sampdoria in casa del Cagliari. L’ultima risale all’ormai lontano 2007, quando una Samp guidata da Walter Novellino riuscì a superare facilmente i rossoblù per 3-0, grazie alle reti di Volpi, Caracciolo e Maggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Infermeria piena per i doriani. Ranieri, visto le assenze di Depaoli e Bereszynski, potrebbe confermare Thorsby sulla fascia destra, dopo averlo provato in quel ruolo contro l’Udinese. Ferrari dovrebbe essere quindi confermato al centro della difesa, assieme a Colley, mentre la fascia sinistra sarà presieduta ancora da Murru, fin qui sempre sceso in campo. A centrocampo nettamente in vantaggio Ramirez su Rigoni per la fascia destra, mentre i due centrali saranno Ekdal ed il ritrovato Linetty, anche se Viera spinge per una maglia da titolare. Sulla sinistra ancora Jantko. In attacco Ranieri punta al completo recupero di Quagliarella, uscito malconcio con i friulani, confermando al suo fianco Gabbiadini, tornato al goal con una spettacolare punizione. Pronto in alternativa Caprari, visto l’indisponibilità dell’infortunato Bonazzoli.

Problemi anche per Maran, che dovrà schierare in porta il terzo portiere Rafael, e Mattiello al posto di Cacciatore. Completano la difesa Klavan, Pisacane ed un recuperato Pellegrini. Confermatissimo il centrocampo, con Nandez, Rog e Nainggolan. Unico dubbio per Cigarini, ex di turno, in ballottaggio con l’argentino Castro. In avanti il duo Joao Pedro, già sette goal per lui in quest’avvio di stagione, e Simeone.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael, Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. All. Rolando Maran

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Thorsby, Colley, Ferrari, Murru, Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella. All. Claudio Ranieri