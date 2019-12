Serie A: ecco i 50 giocatori più preziosi secondo Transfermarkt.it

È Dybala il giocatore più prezioso della nostra Serie A. L’ultimo aggiornamento dei valori di mercato dei calciatori del nostro campionato, effettuato da Transfermarkt.it, vede dunque “La Joya” balzare sul gradino più alto del podio con i suoi 85 milioni. Alle spalle del bianconero, si piazzano l’interista Lautaro Martinez e il compagno juventino Matthijs De Ligt: il primo è stato autore di una incredibile prima parte di stagione che gli ha permesso di scalare la classifica; il secondo non si è ancora ambientato completamente nel nostro campionato, ma non ci sono ovviamente dubbi sul suo enorme potenziale. Scende dal podio, invece, Cristiano Ronaldo: non si discute minimamente la sua classe, ma in questo caso l’età che avanza incide sulla parabola discendente del suo valore di mercato. Dando un’occhiata complessiva alla graduatoria, la Juve ovviamente domina con ben tredici rappresentanti nella top 50, al secondo posto troviamo il Napoli di Gattuso con nove calciatori e poi l’Inter con otto. Pochissimi giocatori non militanti nelle sei squadre top (oltre alle tre sopraccitate consideriamo Milan con sei calciatori, Lazio e Roma con quattro) riescono ad entrare in classifica. Infatti essi sono solamente sei e rappresentano cinque squadre: la Fiorentina, con Chiesa e Milenkovic, è la “regina” delle squadre di seconda fascia, ad essa seguono la sempre più sorprendente Atalanta con Zapata, il Torino con Belotti, il Brescia con Tonali ed infine il Cagliari con Nandez. Di seguito potete leggere la graduatoria nel dettaglio.

Dybala (Juventus) 85M

L. Martinez (Inter) 80M

De Ligt (Juventus) 75M

Lukaku (Inter) 75M

Koulibaly (Napoli) 75M

Ronaldo (Juventus) 75M

Milinkovic-Savic (Lazio) 70M

Pjanic (Juventus) 70M

Chiesa (Fiorentina) 60M

Ruiz (Napoli) 60M

Skriniar (Inter) 60M

Brozovic (Inter) 60M

De Vrij (Inter) 60M

Insigne (Napoli) 60M

G. Donnarumma (Milan) 55M

Zaniolo (Roma) 50M

Alex Sandro (Juventus) 50M

Allan (Napoli) 50M

Barella (Inter) 45M

Romagnoli (Milan) 45M

Zapata (Atalanta) 45M

Immobile (Lazio) 45M

Bentancur (Juventus) 40M

Meret (Napoli) 40M

Pellegrini (Roma) 40M

Lozano (Napoli) 40M

Bernardeschi (Juventus)40M

Belotti (Torino) 40M

Zielinski (Napoli) 40M

Milik (Napoli) 40M

Luis Alberto (Lazio) 40M

Manolas (Napoli) 40M

Ramsey (Juventus) 40M

Szczesny (Juventus) 40M

Correa (Lazio) 38M

Douglas Costa (Juventus) 38M

Under (Roma) 35M

Paqueta (Milan) 33M

Rabiot (Juventus) 32M

Piatek (Milan) 32M

Higuain (Juventus) 32M

Tonali (Brescia) 30M

Milenkovic (Fiorentina) 30M

Sensi (Inter) 30M

Can (Juventus) 30M

Rebic (Milan) 30M

Suso (Milan) 30M

Mancini (Roma) 28M

Politano (Inter) 28M

Nandez (Cagliari) 26M