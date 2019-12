Serie A. gli indisponibili per la 15.a giornata. Ancora fuori diversi bomber, centrocampo della Juve da inventare

Infermerie di Serie A ancora piene in vista della quindicesima giornata. Agli indisponibili si sono aggiunti il tedesco Khedira, che starà fuori fino alla prossima Primavera per un problema al ginocchio, Ribery per una distorsione alla caviglia, ma recuperabile in breve tempo e Belotti per una contusione all’anca. Continua invece il calvario per l’attaccante atalantino Zapata, il cui rientro si sta facendo attendere da tempo, e per Sensi, centrocampista nerazzurro, costretto a stare ancora fuori per noie muscolari. Di seguito l’elenco aggiornato degli indisponibili:

ATALANTA

D. Zapata: problemi muscolari, certamente out con il Brescia;

BOLOGNA

Santander: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, assente con il Napoli;

Dijks: trauma al secondo dito del piede destro, probabile rientro dopo la quindicesima giornata;

Soriano: lieve contusione al ginocchio, out contro i rossoneri;

BRESCIA

Dessena: rottura del malleolo della gamba destra, possibile rientro a gennaio;

CAGLIARI

Cragno: recupero da un intervento alla spalla destra, possibile rientro a gennaio;

Pavoletti: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

Birsa: frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra, rientro dopo la sosta natalizia;

FIORENTINA

Ribery: lesione a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra, possibile rientro a metà dicembre;

Pezzella: frattura zigomo destro, si tenta il recupera per la partita con l’Inter;

GENOA

Kouamè: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

C. Zapata: lesione muscolare ai flessori, rientro dopo la sosta natalizia;

INTER

Barella: problema alla rotula destra, rientro dopo la sosta natalizia;

Sanchez: lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, rientro a gennaio;

Sensi:problema muscolare, rientro ad inizio gennaio;

JUVENTUS

Chiellini: lesione al legamento crociato del ginocchio destro, rientro a marzo;

Douglas Costa: lesione al muscolo semitendinoso della coscia destra, rientro a metà dicembre;

Khedira: problema al ginocchio, rientro in Primavera;

Ramsey: in dubbio contro la Lazio per un sovraccarico muscolare;

LAZIO

Lukaku J.: fastidio al ginocchio, out con la Juventus;

Berisha V.: problema muscolare, assente con i bianconeri;

Marusic: stiramento alla coscia sinistra, rientro fra una decina di giorni;

LECCE

Mancosu: noie fisiche, in dubbio per la partita con il Genoa;

Farias: anche lui con problemi fisici, difficilmente recuperabile;

MILAN

Duarte: frattura al calcagno, probabile rientro a marzo;

NAPOLI

Milik: lesione ai muscoli addominali, da verificare il recupero per Udine;

Ghoulam: problemi fisici, difficile un suo recupero;

Koulibay: contusione alla spalla sinistra, fortemente in dubbio contro i friulani;

PARMA

Inglese: distorsione caviglia sinistra, rientro a metà dicembre;

Karamoh: lesione al legamento crociato, rientro dopo la sosta natalizia;

Gervinho: contusione alla coscia destra, in dubbio dal primo minuto contro la Sampdoria

ROMA

Fazio: fastidio adduttore, fuori contro i nerazzurri;

Cristante: distacco tendine adduttore destro, recuperabile per gennaio;

Zappacosta: rottura crociato, rientro in Primavera;

Kluivert: fastidio muscolare, non disponibile per la trasferta di Milano;

Pastore: contusione all’anca, non recuperabile;

SAMPDORIA

Bertolacci: lesione muscolare flessore destro, rientro fra una settimana;

Depaoli: trauma contusivo alla caviglia sinistra, out con il Parma;

Bonazzoli: lesione muscolare al flessore destro, rientro prossima settimana;

Bereszynski: lesione al menisco del ginocchio, recuperabile per gennaio;

Barreto: problema fisico, non disponibile contro gli emiliani;

SASSUOLO

Chiriches: lesione muscolare bicipite della coscia destra, rientro per gennaio;

Defrel: distorsione caviglia sinistra, rientro prossimo mese;

SPAL

Di Francesco: distrazione muscolare coscia sinistra, ipotesi rientro prossima settimana;

Fares: lesione al legamento crociato ginocchio sinistro, rientro per gennaio;

D’Alessandro: lesione legamento crociato ginocchio destro, rientro per il mese di febbraio;

TORINO

Lyanco: lesione al ginocchio, rientro per inizio febbraio;

Belotti: contusione anca, possibile recupero per il prossimo turno;

Iago Falque: problema muscolare coscia sinistra, rientro metà dicembre;

UDINESE

Jajalo: problema fisico, non convocabile contro il Napoli;

Sema: noie muscolari, in dubbio contro i partenopei;

VERONA

Salcedo: Trauma ginocchio destro, assente contro l’Atalanta;

Bessa: lesione agli adduttori, ipotesi rientro a fine dicembre;