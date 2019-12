Serie A, gli indisponibili per la 16.a giornata. Due assenze importanti per il Napoli, infermeria piena in casa Torino

Di seguito l’elenco dei giocatori indisponibili per la 16.a giornata di Serie A:

ATALANTA

D. Zapata: problemi muscolari, certamente out con il Brescia;

BOLOGNA

Dijks: trauma al secondo dito del piede destro, probabile rientro dopo la quindicesima giornata;

Soriano: lieve contusione al ginocchio, out contro i rossoneri;

BRESCIA

Dessena: rottura del malleolo della gamba destra, possibile rientro a gennaio;

CAGLIARI

Cragno: recupero da un intervento alla spalla destra, possibile rientro a gennaio;

Pavoletti: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

Birsa: frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra, rientro dopo la sosta natalizia;

FIORENTINA

Ribery: lesione a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra, possibile rientro a metà dicembre;

GENOA

Kouamè: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro a primavera;

C. Zapata: lesione muscolare ai flessori, rientro dopo la sosta natalizia;

INTER

Barella: problema alla rotula destra, rientro dopo la sosta natalizia;

Sanchez: lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, rientro a gennaio;

Sensi: problema muscolare, rientro ad inizio gennaio;

JUVENTUS

Chiellini: lesione al legamento crociato del ginocchio destro, rientro a marzo;

Khedira: problema al ginocchio, rientro in Primavera;

Bentancur: distrazione legamento collaterale mediale della gamba destra, recuperabile dopo la sosta natalizia;

LAZIO

Lukaku J.: fastidio al ginocchio, out con la Juventus;

Berisha V.: problema muscolare, assente con i bianconeri;

Marusic: stiramento alla coscia sinistra, rientro fra una decina di giorni;

LECCE

Mancosu: noie fisiche, in dubbio per la partita con il Genoa;

MILAN

Duarte: frattura al calcagno, probabile rientro a marzo;

NAPOLI

Milik: lesione ai muscoli addominali, da verificare il recupero per Udine;

Ghoulam: problemi fisici, difficile un suo recupero;

PARMA

Inglese: distorsione caviglia sinistra, rientro a metà dicembre;

Karamoh: lesione al legamento crociato, rientro dopo la sosta natalizia;

ROMA

Cristante: distacco tendine adduttore destro, recuperabile per gennaio;

Zappacosta: rottura crociato, rientro in Primavera;

Kluivert: fastidio muscolare, non disponibile per la trasferta di Milano;

Pastore: contusione all’anca, non recuperabile;

SAMPDORIA

Bertolacci: lesione muscolare flessore destro, possibile recupero per il derby;

Depaoli: trauma contusivo alla caviglia sinistra, out con i rossoblù;

Bonazzoli: lesione al menisco del ginocchio, rientro dopo la sosta;

Bereszynski: lesione al menisco del ginocchio, recuperabile a gennaio;

Barreto: problema fisico, assente con il Genoa;

SASSUOLO

Chiriches: lesione al bicipite della coscia destra, rientro per gennaio;

Defrel: distorsione caviglia sinistra, rientro a fine dicembre;

SPAL

Reca: problema muscolare, possibile recupero con la Roma;

D’Alessandro: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ipotesi rientro per il mese di febbraio;

Di Francesco: distrazione muscolare della coscia sinistra, rientro per settimana prossima;

Fares: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, rientro per gennaio;

TORINO

Iago Falque: problema muscolare, out fino a fine dicembre;

De Silvestri: contusione ginocchio sinistro, non disponibile contro il Verona;

Lyanco: lesione al ginocchio, possibile recupero per fine gennaio;

Lukic: trauma contusivo ginocchio sinistro, da valutare per Verona;

Belotti: contusione anca, si tenta il recupero per la trasferta a Verona;

UDINESE

Samir: problema fisico, rientro per fine dicembre;

Jajalo: problema fisico, non disponibile contro la Juventus;

VERONA

Bessa: lesione agli adduttori, rientro a fine mese;

Badu: microembolia polmonare, rientro a gennaio;

Salcedo: trauma distorsivo al ginocchio destro, recupero per fine febbraio;