Serie A: Sampdoria-Parma in streaming e diretta tv: dove vedere il match

Posticipo delle ore 18 per la 15ma giornata di Serie A, domani sera domenica 8 dicembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova che vedrà opposta la Sampdoria di Claudio Ranieri al Parma di Roberto d’Aversa.

Sampdoria-Parma: la situazione in classifica

In netta ripresa l’undici blucerchiato di casa che, dopo una serie di 4 risultati utili consecutivi, ha visto cadere la propria imbattibilità al 96mo minuto di Cagliari-Sampdoria. La testa di Cerri ha coronato la più clamorosa delle rimonte per i sardi che son riusciti a prevalere per 4-3 dopo che la Sampdoria si era portata in vantaggio per 1-3 al 70mo minuto di gioco.

Stessa sorte è toccata alla Sampdoria giovedi sera in Coppa Italia, dove sempre alla Sardegna Arena, la squadra di Ranieri ha detto addio alla coppa nazionale cadendo per 2-1.

Quartultimo posto in classifica ora per i blucerchiati, a caccia di punti salvezza e a sole due lunghezze di vantaggio dai cugini del Genoa.

Situazione più tranquilla per il Parma di D’Aversa. Con tante squadre sotto di sè, (ottavo posto a quota 18 punti in coabitazione col Verona), gli emiliani hanno meno pressioni di classifica ma devono tenere gli occhi aperti per non essere risucchiati in una zona scomoda, visti i pochi punti di distacco con le squadre che seguono.

Dopo la bella prova vinta con la Roma e il pareggio di Bologna, il Parma cerca riscatto dopo la sconfitta interna col Milan.

Negli ultimi precedenti in Serie A disputati a Genova, 2-0 per la Sampdoria esattamente un anno fa al Ferraris, e 2-2 nella stagione 2014-2015; pirotecnico 3-3 al Tardini invece lo scorso maggio.

Il Parma non batte la Sampdoria in campionato dal campionato 2013-2014: 2-0 con reti di Cassano e Schelotto.

Sampdoria-Parma in tv: dove vedere il match

Per tutti gli abbonati SKY il match tra Sampdoria e Parma sarà visibile al canale 202 della piattaforma sportiva, via satellite, digitale terreste e fibra a partire dalle 17.55.

La telecronaca del match sarà a cura di Dario Massara e Luca Pellegrini.

IL match sarà trasmesso in diretta anche sulle frequenze di Rai Radio 1 con radiocronaca sempre dalle 17.55 a cura di Manuel Codignoni.