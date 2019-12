Serie B 2019-2020 17.a giornata, le partite di sabato 21 dicembre: Benevento-Frosinone il clou

Serie B. Terz’ultima giornata in Serie B prima della sosta invernale. L’anticipo Spezia-Cremonese di questa 17.a giornata di Serie B è stato rinviato per maltempo a data da destinarsi. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn.

Serie B, programma partite sabato 21 dicembre



Il programma della 17.a giornata di Serie B avrà in programma diversi match interessanti ma su tutti spicca il derby campano che si giocherà allo stadio ‘Vigorito’ tra il Benevento e il Frosinone, il match è in programma alle ore 18. Sono cinque gli altri incroci in programma nel sabato di Serie B e si giocheranno tutti alle ore 15: Cittadella-Chievo; Crotone-Livorno; Empoli-Salernitana; Juve Stabia-Venezia e Perugia-Entella. Tre gare in programma domenica: Pescara-Trapani e Pisa-Cosenza alle ore 15, mentre alle ore 21 chiude il programma di Serie B il posticipo della ‘Dacia Arena’ tra Pordenone e Ascoli.

Cittadella-Chievo. Allo stadio ‘Tombolato’ va in scena il derby veneto tra il Cittadella e il Chievo. I padroni di casa sono quinti con 25 punti e vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta esterna contro l’Ascoli; i clivensi invece sono settimi con 24 punti e vengono anche loro dalla sconfitta interna per 2-3 contro la Juve Stabia, rimonta stabiese da 2-0 a 2-3.

Crotone-Livorno. Allo stadio ‘Ezio Scida’ il Crotone ospita il Livorno. Momento difficile per entrambe le squadre, i pitagorici non vincono da 4 turni e sono scivolati in settima posizione; gli amaranto sono sempre più ultimi in classifica e dopo l’esonero di Breda nell’ultimo turno è giunta la sconfitta interna contro il Benevento per 0-2 alla prima sulla panchina dei toscani per Paolo Tramezzani.

Empoli-Salernitana. Allo stadio ‘Castellani’ l’Empoli ospita la Salernitana. Gli azzurri occupano la 13.a posizione e anche con l’arrivo di Muzzi in panchina le cose non vanno meglio, infatti nell’ultimo turno l’Empoli è stato sconfitto per 2-0 in trasferta dall’Entella. I campani sono undicesimi con 22 punti e sono reduci dall’importante vittoria per 3-2 contro il Crotone.

Juve Stabia-Venezia. Al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia ospita il Venezia. Le ‘vespe’ sono in piena zona playout con 17 punti e sono reduci dal blitz esterno di Verona contro il Chievo, gara vinta in rimonta per 2-3; i ‘lagunari’ hanno 2 punti in più rispetto ai campani e sono reduci da due pareggi consecutivi contro Pescara e Spezia.

Perugia-Entella. Allo stadio ‘Curi’ il Perugia riceve l’Entella. Gli umbri dopo un periodo della stagione in zona playoff, adesso si ritrovano noni con 23 punti e vengono dalla sconfitta in esterna per 2-1 contro la Cremonese; i liguri sono in piena zona playoff, infatti sono quarti con 25 punti e sono reduci da tre vittorie consecutive contro Juve Stabia, Pisa ed Empoli.

Benevento-Frosinone. Alle ore 18 allo stadio ‘Vigorito’ il Benevento ospita il Frosinone per il big match della 17.a giornata del campionato di Serie B. I campani stanno dominando questa Serie B con 37 punti conquistati e sono reduci da quattro vittorie consecutive, l’ultima è arrivata in trasferta 0-2 contro il Livorno. I ciociari dopo un avvio al rilento, sono terzi in classifica con 26 punti e sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima è arrivata 2-0 contro il Pescara allo ‘Stirpe’.

Serie B, partite 17.a giornata domenica 8 dicembre



Pescara-Trapani (ore 15);

Pisa-Cosenza (ore 15);

Pordenone-Ascoli (ore 21).