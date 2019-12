Serie B 2019-2020 19.a giornata, le partite di domenica 29 dicembre: Benevento-Ascoli il clou

Serie B. Nel campionato di Serie B si disputa la 19.a giornata, ultima d’andata prima della sosta invernale. Questo turno di campionato si disputerà interamente quest’oggi con tutte le 10 partite in programma. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn.

Serie B, programma partite domenica 29 dicembre



Il programma della 19.a giornata di Serie B come detto si disputerà interamente quest’oggi. Il turno verrà aperto dal ‘lunch match’ dello stadio ‘Adriatico’ tra Pescara e Chievo. Alle ore 15 sono in programma ben 8 sfide: Cittadella-Entella; Crotone-Trapani; Juve Stabia-Cosenza; Perugia-Venezia; Pisa-Frosinone; Pordenone-Cremonese e Spezia-Salernitana. Alle ore 18 si giocherà il match più interessante di questa 19.a giornata di Serie B, ovvero Benevento-Ascoli; mentre il turno si chiuderà con il posticipo delle ore 21, il derby toscano Empoli-Livorno.

Pescara-Chievo. Alle 12.30 allo stadio ‘Adriatico’ il Pescara ospita il Chievo. Gli abruzzesi sono decimi in classifica con 25 punti e vengono dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Livorno; il Chievo non vince da tre turni e sono reduci dalla sconfitta interna contro il Benevento per 1-2, clivensi che occupano l’undicesima posizione in classifica.

Cittadella-Entella. Alle ore 15 allo stadio ‘Tombolato’ scenderanno in campo due squadre che lottano per un piazzamento nei playoff. Il Cittadella è terzo con 29 punti ed è reduce dall’importante vittoria esterna ottenuta al ‘Penzo’ contro il Venezia per 1-2; i liguri invece sono non con 26 punti e sono reduci dal pareggio interno contro lo Spezia.

Crotone-Trapani. Alle ore 15 all’ ‘Ezio Scida’ il Crotone ospita il Trapani. I calabresi sono quarti in classifica con 28 punti e dopo due sconfitte consecutive hanno rialzato la testa ottenendo due vittorie consecutive, l’ultima è giunta in trasferta per 1-2 contro il Frosinone, I siciliani vogliono rialzare la testa ma sono sempre penultimi con 15 punti nonostante l’arrivo in panchina di Castori, Trapani reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo è arrivato a Santo Stefano contro il Perugia per 2-2.

Juve Stabia-Cosenza. Alle ore 15 al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia ospita il Cosenza. Le ‘vespe’ sono in piena zona playout in compagnia proprio del Cosenza, campani sedicesimi con 21 punti e vengono da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo è il pareggio esterno contro la Cremonese. I calabresi occupano la 17.a posizione con 20 punti e sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima è arrivata contro l’Empoli.

Perugia-Venezia. Alle ore 15 al ‘Renato Curi’ il Perugia riceve il Venezia. Gli umbri sono in piena zona playoff al sesto posto con 27 punti e sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 sul campo del Trapani. I ‘lagunari’ sono terzultimi con 19 punti e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Cittadella.

Pisa-Frosinone. Alle ore 15 all’ ‘Arena Garibaldi’ il Pisa ospita il Frosinone. I toscani sono in 12.a posizione in classifica con 23 punti e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Cosenza e nell’ultimo turno Ascoli. I ciociari sono scivolati in settima posizione dopo le due sconfitte consecutive contro Benevento e Crotone.

Pordenone-Cremonese. Alle ore 15 alla ‘Dacia Arena’ il Pordenone riceve la Cremonese. I ‘ramarri’, nonostante la pesante sconfitta dell’ ‘Arechi’ contro la Salernitana per 4-0, sono saldamente al secondo posto con 31 punti. I grigiorossi occupano la 15.a posizione con 21 punti ma con una gara da recuperare contro lo Spezia e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Juve Stabia.

Spezia-Salernitana. Alle ore 15 allo stadio ‘Picco’ di La Spezia i liguri ospitano la Salernitana. Lo Spezia occupa la 14.a posizione con 21 punti con una partita in meno e sono reduci dal pareggio esterno nel derby ligure contro l’Entella. I campani sono in netta ripresa, infatti occupano l’8.a posizione con 26 punti e sono reduci dalla vittoria rotonda per 4-0 contro il Pordenone.

Benevento-Ascoli. Alle ore 18 al ‘Ciro Vigorito’ va in scena il match più interessante di questa 19.a giornata di Serie B, il Benevento ospita l’Ascoli. Le ‘streghe’ sono prime in classifica con 43 punti e hanno 12 punti di vantaggio sul Pordenone, secondo. I marchigiani sono in piena zona playoff al quinto posto con 27 punti e sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 contro il Pisa.

Empoli-Livorno. Alle ore 21 al ‘Castellani’ si chiude questo turno di Serie B con il derby toscano tra Empoli e Livorno. L’Empoli sta passando un momento nero anche dovuto al torto arbitrale nella gara di Santo Stefano contro il Cosenza, infatti non è stato concesso un gol solare a Ricci con la ‘palla’ che aveva varcato la linea di porta, ‘azzurri’ tredicesimi con 22 punti. Il Livorno, nonostante l’arrivo di Paolo Tramezzani sulla panchina amaranto, è sempre più ultimo in classifica con 11 punti ed è reduce da 4 sconfitte consecutive, le ultime tre sotto la gestione Tramezzani.