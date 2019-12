Nessun riposo per la cadetteria, che domani vedrà scendere in campo tutte le formazioni come non accadeva da tempo ormai ,per via della politica dello spezzatino, che impone un calendario che suscita perdita di interesse verso lo stesso campionato con gare dal venerdì al lunedì , le quali difatto dilatano il pubblico verso altri sport(ma queste sono solo osservazioni personali).

Se il Benevento sembra destinato a dominare il torneo per tutte le altre compagini c’è una lotta serrata per aggiudicarsi il secondo posto e soprattutto, la zona play-off, che vede coinvolte almeno una dozzina di squadre dal Pordenone alla Juve Stabia, che seppur 16ma, gode di ottima salute e con 2 vittorie consecutive si è rilanciata verso un’ annata più tranquilla e a ridosso dei 25punti, che le servirebbero per prendersi l’ottavo posto.

L’anti Benevento (per ora) è sicuramente il pragmatico Pordenone di Attilio Tesser, che giornata dopo giornata, ha conquistato la seconda posizione con merito, staccando tutte le altre pretendenti compreso il redivivo Frosinone di Nesta che dopo un avvio difficile, finalmente ha trovato il passo giusto portandosi al terzo posto a pari merito di Perugia e Cittadella.

Ci aspettavamo molto di più dalla Salernitana di Ventura, che dopo un buon inizio, ha perso certezze e classifica nelle zone alte.

Crotone,Chievo ed Entella occupano gli ultimi posti play-off e fino alla fine, daranno vita ad una bagarre per aggiudicarsi un posto al sole.

Anche l’Empoli sta deludendo le aspettative e dopo il pareggio interno, contro la Salernitana proverà domani sul campo del terz’ultimo Cosenza a portare a casa i 3punti che le farebbero fare un bel salto in avanti e allo stesso tempo inguaierebbe i calabresi fermi a soli 17punti, quindi un pareggio sarà l’esito più probabile , Spezia e Cremonese hanno da recuperare una giornata ed entrambe si ritrovano nei bassi fondi a quota 20pt. con la compagnia degli stabiesi in netta crescita dopo un avvio di torneo inproduttivo.

Venezia,Cosenza e Trapani con il fanalino di coda Livorno sembrano le squadre messe peggio e dovranno sudare e lottare per sperare quanto meno di non retrocedere direttamente .

programma 18ma giornata:

Cosenza-Empoli ore 12:30

Salernitana-Pordenone ore 15:00

Cremonese-Juve Stabia ore 15:00

Chievo-Benevento ore 15:00

Trapani-Perugia ore 15:00

Livorno-Pescara ore 15:00

Frosinone-Crotone ore 15:00

Venezia-Cittadella ore 15:00

Ascoli-Pisa ore 18:00

Entella-Spezia ore 21:00.

classifica:

1 Benevento 40pt.

2 pordenone 31pt.

3 Frosinone 26pt.

4 perugia 26pt.

5 cittadella 26pt.

6 crotone 25pt.

7 chievo 25pt.

8 entella 25pt.

9 ascoli 24pt.

10 pisa 23pt.

11 salernitana 23pt.

12 pescara 22pt.

13 empoli 22pt.

14 spezia 20pt.

15 cremonese 20pt.

16 juve stabia 20pt.

17 venezia 19pt.

18 cosenza 17pt.

19 trapani 14pt.

20 Livorno 11pt.

classifica marcatori:

1 iemmello-perugia 14goal.

2 marconi-pisa 10goal.

3 galano-pescara 9goal.

4 diaw-cittadella 8goal.

5 nwanko- simy-crotone 8goal.