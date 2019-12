Serie B Juve Stabia-Frosinone: streaming tv, dove vedere il match

Frosinone per agganciare la zona playoff, Juve Stabia per allontanare la zona retrocessione.

Sfida ricca di spunti interessanti quella di oggi allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia valevole per la 15a giornata di Serie B.

Juve Stabia e Frosinone: due squadre in crescita

I canarini ospiti hanno la possibilità di agganciare nientemeno che il quarto posto (Perugia e Crotone permettendo), coronando cosi il loro comeback dal fondo della classifica. Partito male il Frosinone ha pian piano risalito la china, portando a casa risultati da grande squadra.

Tre vittorie consecutive in casa per la squadra di Nesta contro Trapani (3-0), Chievo (2-0) fino ad arrivare al netto 4-0 contro la diretta concorrente Empoli.

Percorso simile per la Juve Stabia che dopo un impatto difficile con la nuova categoria ha ingranato la marcia risalendo dall’ultimo posto e mettendo al momento tre squadre sotto di sè.

Prima del ko contro l’Entella, le vespe di casa hanno battuto Pescara e Salernitana, nonchè bloccato il fortissimo Benevento sull’1-1.

I precedenti tra Frosinone e Juve Stabia

Frosinone a caccia del primo assoluto successo al Romeo Menti, escluso quello di Coppa Italia di Serie C nel 2004, ma il bilancio complessivo dei precedenti è di assoluta parità con sei successi per la Juve Stabia, sei per il Frosinone e quattro pareggi quasi tutti in Serie C.

Ultimo incontro tra le due formazioni il successo dei campani in Coppa Italia nell’estate 2012.

Arbitra Abbattista.

Calcio di inizio ore 15.

Puoi seguire Juve Stabia-Frosinone se abbonato a DAZN con telecronaca a cura di Alberto Santi.

La gara sarà all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto su Rai Radio 1 con radiocronaca di F.Cappella.