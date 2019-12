L’Atalanta di Gian Piero Gasperini cercherà di conquistare la seconda vittoria consecutiva contro il Verona di Juric al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista dove la posta in palio è molto alta ai fini della classifica. Nonostante ciò gli occhi sono puntati anche sulla UEFA Champions League, e in vista della sfida contro lo Shakhtar, il Club Amici Atalanta Boccaleone ha deciso di organizzare una cena coi fiocchi per vivere tutti insieme il grande match: ecco tutti i dettagli.

SHAKHTAR-ATALANTA: CLUB AMICI BOCCALEONE / I DETTAGLI DELLA SERATA

La cena si terrà mercoledì 11 dicembre (il giorno stesso della partita che si disputerà alle ore 18:55) presso il ristorante “La Miniera” ad Urgnano (BG). Il menù comprende una pizza a scelta, bibita e sorbetto (limone o caffè): costo pari a €15. Per prenotare un posto chiamare il numero 3335247506 (Paolo Tintori) oppure contattare tramite email: [email protected]