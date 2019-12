SHAKHTAR-ATALANTA FORMAZIONI: L’ATTESA DI UN RUSH FINALE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è arrivata all’ultima giornata di Champions con un finale tutto da riscrivere: l’esito sembrava scontato con una Dea quasi incapace di fare punti, ma il pareggio contro il Manchester City di Guardiola e la vittoria storica contro la Dinamo Zagabria hanno ribaltato le carte in tavola. Si prospetta una grande battaglia in Ucraina e le premesse sono ottime: tutti credono al grande sogno, ma è chiaro che per realizzarlo ci vuole concentrazione e grinta. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Shakhtar-Atalanta.

SHAKHTAR-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno con il classico 4-2-3-1 con Patrick, Tete e Konoplyanka a sostegno dell’unica punta Moraes. Chiavi della mediana al duo Stepanenko-Dentinho. Per quanto riguarda l’Atalanta 3-4-1-2 offensivo con il reparto offensivo affidato al trio composto da Pasalic, Gomez e Muriel.

SHAKHTAR-ATALANTA FORMAZIONI

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko, Dentinho; Alan Patrick, Tete, Konoplyanka; Moraes.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Hateboer; Gomez, Pasalic, Muriel.