Tutti potremmo dire che l’attesa aumenta il desiderio, ma in questo caso ci ritroviamo di fronte ad una vera e propria finale: non a livello formale, ma per quella che è la vera posta in palio. L’Atalanta si gioca gli ottavi di finale di Champions League in 90 minuti: serve assolutamente vincere per scrivere una pagina importante della storia orobica. Certo, non sarà facile visto che si dovrà contare sulla “non vittoria” della Dinamo Zagabria, ma i bergamaschi hanno le carte in regola per fare bene. Ovviamente per una grande impresa ci vuole un grande sostegno da parte del popolo atalantino, che in Ucraina sarà ben presente sotto tutti i punti di vista.

AMORE E STORIA SENZA CONFINE: TIFOSI DA TRIPLA CIFRA – Per questa Atalanta non esistono confini o limiti, e il sostegno si vede in queste circostanze: la storia viene scritta tutti insieme (nessuno escluso). In Ucraina saranno presenti più 500 tifosi nerazzurri carichi di passione, e chissà se il numero aumenterà nei prossimi giorni.