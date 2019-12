Sky, l’incredibile gaffe di Caressa durante Inter-Roma: tanta ironia e polemiche sui social per la telecronaca

Caressa durante Caressa show durante la telecronaca Inter-Roma. L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A si è concluso con un pareggio a reti inviolate che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto nei padroni di casa. Il match non ha regalato grande spettacolo in campo ma ci ha pensato la telecronaca di Fabio Caressa a ravvivarlo con una serie di perle. Il giornalista di Sky Sport si è reso protagonista di alcune gaffes clamorose che hanno fatto sorridere i telespettatori scatenando tante reazioni sui social. In un primo momento non si è incredibilmente accorto della sostituzione tra Candreva e Lazaro mostrandosi stupito di non vedere più in campo il giocatore nerazzurro alla ripresa del secondo tempo, poi ha chiamato più volte “Zambrotta” il terzino giallorosso Spinazzola. Accortosi dell’errore ripetuto, Caressa si è scusato in diretta con una battuta “Beppe, prima o poi doveva succedere che ci cascavo”. Peccato che il calciatore campione del mondo nel 2006 abbia smesso di giocare parecchi anni fa. Infine sull’episodio dubbio del fallo di mano del terzino della Roma, ha sostenuto la tesi che il regolamento prevede che non sia calcio di rigore in caso di tocco di ascella.

La gaffe di Caressa in diretta, il web si scatena. Il giornalista di Sky Sport è diventato ormai da anni un personaggio social e spesso le sue frasi sono diventate oggetto di ironia. La telecronaca di Inter-Roma non è passata inosservata e su Twitter sono apparsi in pochi minuti commenti come “Dovevi sentire la telecronaca di Caressa….fazioso come pochi…e probabilmente alticcio…non si accorge la sostituzione di Candreva fine pt…nell’intervallo si chiede se Lazaro entrera’ subito in campo…e vede Zambrotta in mezzo al campo…il magico mondo di sky….” o ” Dopo il “Candreva non ha lanciato la palla dalla rimessa a Lautaro perché era in FUORIGIOCO”, pensavo di averle sentite tutte. E invece ha visto anche un passaggio a ZAMBROTTA. #Caressa n 1″.