Taranto-Cerignola. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Iacovone’ di Taranto i rossoblu di mister Luigi Panarelli ospitano il Cerignola di mister Vincenzo Feola, il match è valido per la 15.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ionici stanno passando un momento piuttosto complicato sia dal punto di vista dei risultati sportivi sia dal punto di vista societario, infatti il nuovo d.s degli ionici è Vincenzo De Santis che prende il posto di Franco Sgrona, mentre il d.g Montella è stato sollevato dall’incarico. Taranto che è scivolato in 6.a posizione con 24 punti all’attivo (8 vittorie e 7 sconfitte) ed è reduce da tre sconfitte consecutive contro Gravina, Fasano e Nocerina nell’ultimo turno ma la particolarità è che in queste tre sconfitte i rossoblu non hanno trovato la via del gol. Per quanto concerne gli ofantini, invece, occupano la 7.a posizione con gli stessi punti del Taranto, 24 (7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), e dopo 4 vittorie consecutive nel turno precedente è arrivato il pareggio interno per 2-2 contro il Gravina. Per quanto concerne il mercato degli ionici, hanno rescisso il contratto Galdean e Croce, mentre l’ultimo arrivo è stato Olcese ma diversi sono gli obiettivi nella lista nel duovo d.s De Santis come Petta della Sicula Leonzio ma piace anche Iadaresta, che in settimana ha interrotto il proprio rapporto con il Foggia. Mentre per il momento sembra fermo o quasi il mercato del Cerignola. Taranto-Cerignola sarà arbitrata dal signor Dario Madonia della sezione di Palermo, coaudiuvato dai signori Andrea Zezza di Ostia Lido e Massimiliano Starnini di Viterbo.

Taranto-Cerignola, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Cerignola, info diretta tv e streaming. Questa gara della 16.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.