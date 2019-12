Taranto-Nocerina. Alle ore 14.30 di sabato 7 dicembre allo stadio ‘Iacovone’ di Taranto i rossoblu di mister Luigi Panarelli ospitano la Nocerina di mister Marcello Esposito, il match è valido per la 15.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Match che per l’occasione è stato anticipato al sabato in base ad accordi tra la società jonica e la società campana. Il Taranto dopo gli ultimi risultati negativi è scivolato in 5.a posizione con 24 punti (8 vittorie e 6 sconfitte), infatti è reduce da due sconfitte consecutive contro Gravina e Fasano, intanto in settimana è stato dimesso dall’incarico di direttore sportivo Franco Sgrona e Massimo Giove ha rassegnato le dimissioni in qualità di presidente ma comunque seguirà il Taranto nel corso di questa stagione. I molossi, invece, sono impelagati nella zona retrocessione, infatti occupano la 14.a posizione con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dal buon pareggio esterno per 2-2 sul campo del Gravina. Siamo nel vivo del calciomercato in Serie D e in casa Taranto diversi calciatori potrebbero cambiare area: Allegrini potrebbe finire al Casarano o al Cerignola; Galdean, Guaita e Genchi non rientrano nel progetto di mister Panarelli; sul piede di partenza anche Lanzolla, Betti, Mambella, Riccio e Russo; per Croce si faranno le opportune valutazioni. Sul fronte acquisti in casa Taranto, sono tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime ore: gli ionici sono interessati a Mattera del Casarano, mentre in attacco si sondano le piste Del Sorbo e Corvino (tuttocalciopuglia.com). Taranto-Nocerina sarà diretta dal signor Samuele Andreano della sezione di Prato, coaudiuvato dai signori Federico Fratello di Latina e Roberto D’Ascanio di Roma 2.

Taranto-Nocerina, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Nocerina, info diretta tv e streaming. Questa gara della 15.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.