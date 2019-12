Ternana-Casertana streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match oggi dalle 17.30

Ternana-Casertana, big match del girone C. I padroni di casa di mister Gallo sono reduci dall’importantissimo successo esterno nell’ultimo turno contro il Catanzaro e vivono un momento molto positivo con quattro vittorie negli ultimi cinque match di campionato. Gli umbri occupano il secondo posto in classifica insieme con il Potenza e, con 36 punti in diciassette gare, inseguono la Reggina capolista con 43 punti. Gli ospiti hanno perso inaspettatamente l’ultima partita casalinga contro la Paganese e sono al decimo posto con 22 punti. I campani vogliono sfatare il mal di trasferta che affligge gli uomini di Ginestra da inizio campionato. Il match Ternana-Casertana, valevole per la diciottesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 8 dicembre alle ore 17.30 nello stadio Liberati di Terni. L’arbitro designato per la sfida è il signor Marcenaro dea sezione di Genova. Nei venti precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano 7 successi interni, otto pareggi e 5 vittorie degli ospiti.

Dove vedere Ternana-Casertana, diretta tv e streaming

Il match Ternana-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.