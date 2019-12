Tiki Taka, scintille tra Wanda Nara e Ciccio Valenti. Cassano via dal programma?

Tiki Taka, Ciccio Valenti provoca Wanda Nara. Il programma, in onda su Canale 5 in tarda serata e condotto da Pierluigi Pardo, è da tempo criticato per il contenuto poco calcistico e per la presenza di ospiti “ingombranti”. Nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka c’è stato un botta e risposta piccato tra Ciccio Valenti e Wanda Nara. Il comico, noto tifoso interista, ha iniziato la discussione lanciando una bordata all’ex capitano nerazzurro: “Il momento del rigore di Esposito è stata una bellissima scena, si è visto un attaccante capace di giocare per la squadra e non la squadra che gioca per lui. Finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”. La moglie e agente del bomber argentino si è sentita chiamata causa ed ha replicato, visibilmente irritata: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. In Champions non ha segnato, vedrà i quarti in tv. L’ultimo numero nove ha fatto solo all’Inter 150 gol. Credo che il valore aggiunto dell’Inter sia Conte. E’ lui la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Poi si passa a cambiare giudizio da una settimana all’altra. Lukaku era stato criticato dopo la Champions, ora elogiato come un fenomeno”. Il confronto è andato avanti per un po’ con Wanda Nara che ha concluso esclamando: “Pretendo rispetto per l’ex numero nove che ha segnato 150 gol e non c’è qui”.

Tiki Taka, Cassano fatto fuori dal programma? La puntata di ieri sera si è aperta con il conduttore che ha annunciato l’assenza dell’ex fantasista barese, ufficialmente per una vacanza in montagna. In realtà, il quotidiano La Repubblica ha parlato di risvolti clamorosi per Tiki Taka: “C’è baruffa a Sport Mediaset. Ieri sul far della notte Pierluigi Pardo ha aperto Tiki Taka annunciando l’assenza dell’opinionista Antonio Cassano. L’assenza è definitiva, voluta dai vertici e non certo da Pardo. Tra le altre cose, dovrebbe entrarci anche un recente litigio fuori onda con Giorgia Venturini, ospite fissa a titolo chissà. Inoltre, alla ripresa Tiki Taka si sposta al lunedì su Italia 1 e non, come sembrava, alla domenica su Retequattro. Dove andrà invece un programma sportivo nuovo con Giorgia Rossi”.