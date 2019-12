Torino-Fiorentina. Alle ore 15 allo stadio ‘Olimpico-Grande Torino’ i granata di Walter Mazzarri ospitano la Fiorentina di Vincenzo Montella, il match è valido per la 15.a giornata del campionato di Serie A. Il Torino occupa la 10.a posizione con 17 punti all’attivo (5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dall’importantissima vittoria esterna contro il Genoa a ‘Marassi’, match terminato con il punteggio di 0-1. I viola, invece, sono in crisi nera ed occupano la 13.a posizione con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato contro Cagliari, Verona e Lecce nell’ultimo turno ma in settimana i viola hanno superato il quarto turno di Coppa Italia battendo al ‘Franchi’ il Cittadella per 2-0. Torino-Fiorentina sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coaudiuvato dai signori Cecconi e Valeriani, il quarto uomo sarà il signor Ghersini, mentre al Var ci sarà il signor La Penna.

Per le probabili formazioni del match, CLICCA QUI.

Torino-Fiorentina, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Fiorentina, info diretta tv e streaming. Questo match della 15.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Torino-Fiorentina, i precedenti. I precedenti in Serie A giocati a Torino sono 70, il bilancio recita 38 vittorie granata, 19 pareggi e 13 vittorie dei viola. Se prendiamo in considerazione i precedenti totali, parliamo di 140 confronti con 47 vittorie granata, 48 pareggi e 45 vittorie della Fiorentina. Nella passata stagione a Torino terminò 1-1: la gara si risolse nei primi 10′ di gara con il gol di Benassi al 2′ e l’autorete di Lafont al 13′.