Il posticipo del lunedì di Serie B vedrà di fronte il Trapani e il Pisa. I siciliani devono assolutamente vincere per poter racimolare qualche punto utile per evadere dalla scomoda zona play-out. Il penultimo posto in classifica non è certamente una posizione congeniale agli uomini di Baldini, reduci da una batosta colossale contro la prima della classe: il Benevento. Gli uomini di Inzaghi hanno travolto la compagine siciliana con un perentorio 5-0 che denota le grandi difficoltà difensive del Trapani. Infatti, la squadra di Baldini ha incassato 27 reti.

Peggior difesa di questa Serie B 2019/20 e che potrebbe essere preda facile del prolifico bomber del Pisa, Marconi. Autore di 10 reti in questo campionato. I toscani sono al dodicesimo posto, ma la zona play-off è praticamente a un passo dato che dista solamente due punti. Una vittoria dunque rilancerebbe il Pisa all’assalto alla Serie A che manca oramai da troppo tempo. Un posticipo dunque avvincente, importante per entrambe le squadre in campo. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 16 dicembre.

Trapani-Pisa streaming e diretta tv, dove vedere Serie B lunedì 16 dicembre

Il match valido per il campionato di Serie B 2019/20, Trapani-Pisa, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti tv della Serie B. Buona visione!