Udinese-Cagliari 17° giornata Serie A – dove vedere il match in tv e streaming

Il Cagliari per per rimettersi in marcia e dimenticare in fretta il KO contro la Lazio, l’Udinese per scongiurare il rischio di un Natale in zona retrocessione.

Questi gli ingredienti di un succulento anticipo del pomeriggio(17mo turno di Serie A) tra Udinese e Cagliari che manda ufficialmente in archivio il 2019 del campionato di calcio italiano.

Udinese e Cagliari. La situazione in classifica

Alla Dacia Arena, calcio di inizio ore 15, sul terreno di gioco della Dacia Arena di Udine, due squadre con due cammini fin qui totalmente all’opposto.

Il Cagliari di Maran, quinto in classifica, ha interrotto la serie di 13 risultati utili consecutivi che l’hanno proiettato in piena zona Champions a quota 29 punti prima di perdere l’imbattibilità che durava da oltre tre mesi, perdendo nell’incredibile finale di gara contro la Lazio alla Sardegna Arena.

Al di la della sconfitta, la squadra rossoblù, dopo la pausa in campionato, ha patito una leggera involuzione di rendimento sul piano difensivo, subendo ben 9 goal nelle ultime 4 gare di campionato, quasi tutti nel finale di gara se si pensa alla rimonta di Lecce-Cagliari, e al tremendo uno-due della Lazio.

D’altra parte ha incredibilmente ribaltato la gara contro la Samp e rimontato due goal al Sassuolo.

Ora il quarto posto dopo il successo della Roma nell’anticipo di ieri, dista 6 punti, e solo un successo può in questo momento per il Cagliari alimentare il sogno europeo.

Dall’altra parte un’Udinese in piena crisi che non vince dal 3 novembre scorso, e cerca il ritorno al successo casalingo che manca dal 20 ottobre (1-0 contro il Torino).

La squadra allenata da Luca Gotti è al momento quartultima in classifica in coabitazione con Lecce e Sampdoria a quota 15, mantenendo due punti di vantaggio sul Brescia che rappresenta virtualmente la zona Serie B.

Con 11 goal, l’Udinese ha il secondo peggior attacco della Serie A dopo la Spal, e una delle peggiori difese.

Precedenti e streaming tv: dove vedere il match

L’Udinese ha vinto entrambe le sfide la scorsa stagione, battendo il Cagliari 2-0 in casa e 2-1 in trasferta, mentre fu il Cagliari a vincere entrambe le gare l’anno prima, 0-1 alla Dacia Arena, e 2-1 in casa.

Udinese-Cagliari sarà arbitrata da Marco Piccinnini.

Il match sarà visibile su Sky al canale 202 con telecronaca a partire dalle 14.55, ma anche su NowTv. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

La radiocronaca, a partire dalle 14.55 sarà trasmessa da Rai Radio 1 con il commento di Sebastiano Franco.