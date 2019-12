Prendi Bergamo, dagli la possibilità di giocare gli ottavi di finale della competizione europea più importante al mondo, più una squadra capace di giocarsela con tutti e il gioco è fatto: la ciliegina sulla torta è ovviamente beccare l’avversario più alla portata. Valencia-Atalanta è un match che vale un pezzo di storia atalantina, e il suo popolo non vede l’ora di assistere alla seguente impresa. Sappiamo quanto sia alto l’amore della piazza nerazzurra verso la sua Dea indipendentemente da quello che è il risultato finale, ma è chiaro di ritrovarsi di fronte al punto più alto sotto tutti i punti di vista: sia societario che del tifo.

ANSIA AL MOMENTO DEI SORTEGGI: SOSPIRO DI SOLLIEVO – Alle ore 12 di ieri mattina il popolo atalantino, chi da cellulare e chi alla televisione assisteva ai sorteggi degli ottavi di UEFA Champions League. Ad un certo punto viene estratta la pallina con scritto Atalanta e successivamente il suo avversario: Barcellona? Bayern? PSG? No, il Valencia. Da lì un grandissimo sospiro di sollievo da parte di tutti e subito a sognare un’altra pagina di storia nerazzurra.

CACCIA AL BIGLIETTO (AEREO E PER LA PARTITA) – Valencia-Atalanta è una partita da non perdersi, e subito dopo i sorteggi molti hanno già iniziato a vedere i costi dei voli: i prezzi si sono subito impennati non appena è stato pubblicato l’esito degli ottavi di UEFA Champions League. Per quanto riguarda invece la partita i biglietti a disposizione sono 2377, nella quale la Ovet ne detiene il 90%: pacchetto che comprende sia viaggio che i ticket del match. Ovviamente si prospetta l’ennesima invasione nerazzurra: appuntamento con la storia per la città di Bergamo.