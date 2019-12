Venezia-Cittadella Serie B -26 dicembre 2019. Dove vedere il match in tv e streaming

Derby veneto tutto da seguire quello di quest’oggi, 26 dicembre 2019, tra Venezia e Cittadella, valido per il turno numero 18 del campionato di Serie B.

Un Boxing Day, recente novità del campionato italiano, ma dal sapore antico dato che tutte le gare del turno speciale si svolgeranno nello stesso giorno con solo un anticipo delle 12.30 e due posticipi, uno alle ore 18, l’altro alle ore 21.

Venezia e Cittadella: la situazione in classifica

Lagunari contro patavini di scena alle ore 15 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia.

Padroni di casa del Venezia in caduta libera nell’ultimo periodo: solo 2 vittorie nelle ultime 10 gare, e successo che manca dal 9 novembre scorso: 1-0 sul fanalino di coda Livorno.

Il Cittadella invece, dopo un avvio di campionato stentato, (forse pagato il conto dell’amara sconfitta in finale playoff contro il Verona), ha lentamente risalito la china, fino a recuperare le posizioni di vertice. Ora è terzo in graduatoria in coabitazione con Perugia e Frosinone.

Solo due successi casalinghi fin qui per il Venezia: battuti Livorno e Salernitana, mentre il Cittadella è, dopo il Benevento, la squadra che ha fatto meglio in trasferta: 11 punti frutto di 2 vittorie e 5 pareggi.

I lagunari sono reduci dalla sconfitta di Castellamare di Stabia che li ha visti precipitare al quartultimo posto con 19 punti scavalcati dalla Juve Stabia e a ridosso ormai del Cosenza terzultimo.

Cittadella invece che mira a tornare al successo dopo il pareggio interno col Chievo e il k.o di Ascoli.

I precedenti tra Venezia e Cittadella e dove vedere il match

Nell’ultimo confronto casalingo tra Venezia e Cittadella finisce in parità 1-1 lo scorso 2 aprile, mentre allo Stadio Tombolato vinse il Cittadella 3-2 la scorsa stagione.

Per ritrovare una vittoria del Venezia bisogna andare indietro al 25 marzo 2018: Venezia batte Cittadella 2-1.

Ad arbitrare la gara sarà l’arbitro Ros.

Il match tra Venezia e Cittadella sarà trasmesso per tutti gli abbonati in esclusiva alle ore 15 da DAZN.

Sarà possibile seguire la radiocronaca della gara all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto su Radio 1 Rai con commento di Daniele Fortuna.