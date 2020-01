Il mercato del Palermo comincia prendendo in prestito dalla Roma Andrea Silipo che giocava nella primavera della squadra capitolina. A Palermo da qualche giorno il 5 gennaio, alla 18 giornata di campionato di serie D girone I il giocatore entra nel secondo tempo dimostra di poter fare la differenza e segna l’ultimo dei tre gol con cui la sua squadra batte il Marsala per 3-1. Un gol capolavoro da fuori aria di sinistro che supera il portiere avversario. Dopo il gol e le dichiarazion il giovane ragazzo classe 2001 diventa beniamino del pubblico palermitano. Oltre che per la somiglianza con Dybala, uno dei tanti talenti passati da Palermo e mai dimenticati dai tifosi.

Altro acquisto di mercato è stato Roberto Floriano che ha firmato il contratto. Giocatore voluto dalla società,che punta su di lui per la promozione in serie C. C’è tanta aspettativa per lui, ma deve ancora recuperare un poco di forma dato che non è stato molto utilizzato nel ultimo periodo. La sua prima partita con la squadra siciliana non è delle migliori. A parte qualche punizione e qualche cross in aria poi è insistente in campo.

Insomma la società sa quanto può essere difficili questa categoria è vuole uscirne il prima possibile, rinforzandosi nel mercato invernale, dopo la prestazione di ieri contro il San Tommaso serve qualche rinforzo in più per rimane in vetta alla classifica e salire in serie C.