Agropoli-Foggia. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Raffaele Guariglia’ l’Agropoli di mister il Foggia di mister Ninni Corda, match valido per la 19.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I campani sono desolatamente ultimi in classifica con appena 12 punti conquistati in 18 giornate di campionato (3 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 sul campo del Sorrento. I ‘satanelli’, invece, sono secondi in classifica con 38 punti (11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno per 2-2 contro il Fasano. Per quanto riguarda il calciomercato i rossoneri hanno acquistato il giovane attaccante Diego Allegretti, ex attaccante della Vibonese nel girone C di Serie C e tra i pali è stato acquistato Rosario Rizzitano. Intanto dopo le polemiche scaturite nel dopo-partita del match di domenica scorsa contro il Fasano è arrivata la stangata del Giudice Sportivo con quattro giornate di squalifica per il calciatore Tedesco ed un turno a porte chiuse. Il Foggia, intanto, ha preannunciato che presenterà ricorso sia per la squalifica di Tedesco sia per le porte chiuse. Sempre nel post-partita della gara contro il Fasano il presidente dei ‘satanelli’ Roberto Felleca aveva analizzato con amarezza il pareggio contro i biancazzurri e in merito al duello per la vittoria del campionato con il Bitonto ha espresso il seguente parere: “Vincerà chi sbaglierà di meno ma ci sono anche altri avversari molto validi” (tuttocalciopuglia.com). Agropoli-Foggia sarà diretta dal signor Alessandro Cutrufo della sezione di Catania, coaudiuato da Daniele Bianchini di Frosinone e Simone De Nardi di Conegliano.

Agropoli-Foggia, come seguire il match in tv e streaming

Agropoli-Foggia, info diretta tv e streaming. Questo match della 19.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.