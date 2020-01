Alexander-Arnold, un terzino da 110 milioni di euro

La Premier League 2019/20 è stata praticamente già consegnata nelle mani del Liverpool. I Reds stanno disputando una stagione strepitosa in Inghilterra e gran merito di questo successo non va soltanto ai grandi attaccanti di cui la squadra di Klopp dispone. Infatti, la forza del Liverpool sta nella difesa, composta da due terzini che fanno invidia a tutti i top club europei: Robertson e Alexander-Arnold.

Proprio quest’ultimo è oramai sulla bocca di tutti. Il terzino inglese sta impressionando sempre di più per la sua grande duttilità, capacità atletiche, tecnica e senso del gol. Alexander-Arnold è davvero il terzino perfetto, capace di fare bene entrambe le fasi con qualità assoluta. Un calciatore in grado di realizzare assist vincenti con una qualità pazzesca dalla destra, grazie al suo destro vellutato. Letale anche per quanto concerne le conclusioni dalla distanza. Sia su azione che da calcio piazzato. La sua esplosione non sta passando inosservata, tanto che secondo il CIES, il 21enne inglese ha raggiunto un prezzo elevatissimo: 110 milioni di euro. Praticamente il difensore più caro del momento. Un gioiello unico che i tifosi del Liverpool potranno ammirare ancora per molti anni. L’obiettivo della dirigenza inglese è quello è di tenerlo a Anfield per sempre. Facendo di Alexander-Arnold una leggenda Reds.