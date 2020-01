Allan-Inter: Conte vuole il brasiliano del Napoli

Antonio Conte è alla ricerca di centrocampisti di qualità per la sua Inter. L’imminente arrivo di Eriksen non basta ai nerazzurri e al tecnico pugliese, il quale vuole a tutti i costi un mediano di spessore capace di far fare il salto di qualità alla sua squadra. Sfumato Vidal, Conte vuole un centrocampista con le sue stesse caratteristiche per dare peso in mezzo al campo dal punto di vista della personalità.

Il mediano in questione dovrà essere duttile, forte fisicamente e tatticamente. Ma anche capace di far gol. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’identikit ideale corrisponderebbe a quella di Allan, centrocampista in forza al Napoli.

Scambio con Vecino in vista?

Le ultime indiscrezioni affermano che i nerazzurri sarebbero pronti a uno scambio Vecino-Allan. L’uruguaiano non convince Conte ma neanche la dirigenza del Napoli, la quale ha rispedito al mittente la proposta nerazzurra. L’interesse per Allan rimane comunque molto alto e la società lombarda tornerà sicuramente alla carica per il centrocampista partenopeo. Seguito con interesse da varie squadre europee, tra le quali figura pure il PSG di Tuchel. L’Inter dovrà prima sistemare Vecino, incassare soldi e poi iniziare la trattativa per arrivare ad Allan. Dunque il brasiliano, difficilmente arriverà ad Appiano Gentile nei prossimi giorni.