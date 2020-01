Ancelotti vuole Vecino, l’Everton offre 20 milioni all’Inter

Carlo Ancelotti vuole portare il suo Everton a vette importanti in Premier League e in Europa. I Toffess stanno viaggiando bene in Inghilterra da quando il tecnico italiano e arrivato a Goodison Park. I risultati sono stati buoni, anche se il dodicesimo posto attuale non entusiasma. Le basi però per tentare un’assalto alla Europa League ci sono tutte, dato che il Manchester United dista solamente 4 punti. Niente di impossibile.

Il reparto che Ancelotti vorrebbe rinforzare, è il centrocampo. Il tecnico dell’Everton vorrebbe un centrocampista in grado di difendere ma anche di attaccare con costanza. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attenzione del club inglese sembra essersi spostata verso Vecino, centrocampista in forza all’Inter.

L’Inter vuole fare cassa per concludere l’affare Eriksen

La cessione di Vecino è nell’aria in casa Inter da molto tempo. Il centrocampista non rispecchia per caratteristiche tecnico/tattiche ciò che vuole Antonio Conte. Il suo addio però sarebbe utile ai nerazzurri per concludere l’affare Eriksen. La società milanese richiede per l’uruguaiano 20 milioni di euro, i quali saranno reinvestiti per portare a Milano il fantasista danese. L’intreccio di mercato inglese insomma, interessa sia all’Everton, Inter e Tottenham. L’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Ancelotti e Conte incrociano le dita per la fumata bianca.