Ashley Young-Lazio, i biancocelesti ci provano per l’esterno inglese

La stagione spettacolare che sta disputando la Lazio di Simone Inzaghi, sta portando la dirigenza a guardare al futuro. Soprattutto in chiave europea. I tifosi sognano in grande e vogliono una squadra capace di dire la sua in Europa. Lotito ha in mente un piano per costruire un team importante in chiave europea e secondo il The Sun, i biancocelesti sarebbero sulle tracce di Ashley Young. Il 34enne inglese del Manchester United potrebbe lasciare i Red Devils per provare una nuova esperienza.

C’è però un intoppo notevole per i biancolesti. Infatti, Young sarebbe in contatto avviato con l’Inter di Conte. I nerazzurri avrebbero già raggiunto un accordo di massima con il calciatore: contratto di 18 mesi con 4,5 milioni di euro totali. Ciò potrebbe portare la Lazio ad agire tempestivamente con una controfferta cosi da lasciare fuori l’Inter. Nonostante le 34 primavere, Young continua a essere un calciatore desiderato da tante squadre. La sua duttilità ed esperienza possono risultare utili: Young infatti può interpretare sia il ruolo di ala che di terzino. Ciò risulterebbe molto congeniale sia alla Lazio che all’Inter. Squadre che sfruttano alla perfezione giocatori con tali qualità nelle proprie corde. Si profila dunque una battaglia importante tra le due squadre italiane.