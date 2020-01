Oggi comincia ufficialmente il girone di ritorno dell’Atalanta: la prima avversaria da affrontare al Gewiss Stadium di Bergamo è la Spal (fanalino di coda del campionato di Serie A). Una partita nella quale i nerazzurri dovranno impegnarsi al massimo sia per centrare al meglio la vittoria che per allungare sulle dirette concorrenti. La cornice di pubblico sarà decisiva per le sorti del match: tra tutto esaurito, calore ed entusiasmo del popolo atalantino sugli spalti. Si prospetta una grande battaglia calcistica visto che i ferraresi punteranno ad un colpo esterno per riaprire le speranze di riuscire a rimanere nella massima categoria.

ALL’ANDATA INIZIO CON IL BOTTO TARGATO MURIEL: ORA CI VUOLE UN BIS – Ad inizio campionato la Spal era una squadra abbastanza temuta, e la prima giornata è stata una partita da montagne russe: prima i padroni di casa riescono a passare in vantaggio per due reti a zero (merito dell’ex attaccante dell’Atalanta Petagna), poi Gosens riapre il match agli sgoccioli della fine, ed infine Luis Muriel che incanta tutti con una doppietta meravigliosa. Il risultato è 3-2, ma la voglia di ripetere il bis è tanta: magari rischiando di meno rispetto alla sfida affrontata al Paolo Mazza. Staremo a vedere cosa succederà stasera.