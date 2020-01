Anno nuovo, esperienze nuove, ma la voglia di Atalanta non manca mai, anzi, cresce sempre di più: oggi i nerazzurri di Gian Piero Gasperini dovranno riconfermarsi grandi contro un Parma lanciato nelle zone alte della classifica. La posta in palio è molto alta, e perdere il treno delle prime quattro non è il massimo per una Dea che ha trasformato la propria presenza ad alta quota in una bellissima abitudine. Il tifo lo sa meglio di chiunque altro, e oggi pomeriggio farà sentire il proprio calore al Gewiss Stadium: semplicemente l’atmosfera perfetta per assistere ad un successo importantissimo sotto tutti i punti di vista.

VA BENE LE FESTE NATALIZIE, MA L’ATALANTA È SEMPRE AVANTI A TUTTI – Natale, Santo Stefano e Capodanno: tutti contesti di festività nella quale stare bene tra famiglia e amici, ma nonostante ciò l’andare all’Atalanta sarà sempre superiore. Nessun regalo è paragonabile ad una bella vittoria casalinga per potersi avvicinare alla zona Champions League: traguardo sempre sognato ma mai citato soprattutto per motivi scaramantici. Al Gewiss Stadium ci sarà un grande tifo nerazzurro sugli spalti: dalla calda Curva Nord Pisani fino alle tribune: indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, anche se i tre punti darebbero una bella botta di entusiasmo.