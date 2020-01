Quando la passione va ben oltre il contesto in cui si è circondati: indipendentemente dal fatto che sia domenica, venerdì, sabato o addirittura il lunedì sera. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è intenzionata a vincere contro la Spal (fanalino di coda) per consolidare il quarto posto in classifica, e per farlo servirà l’appoggio di tutto il suo pubblico oer centrare i primi tre punti del girone di ritorno. Si prospetta una grande battaglia calcistica, e sugli spalti del Gewiss Stadium assisteremo ad uno spettacolo atalantino: per un girone di ritorno da “Dea” ci vuole un popolo coi fiocchi sotto tutti i punti di vista.

TUTTO ESAURITO (O QUASI) AL GEWISS STADIUM: L’ATALANTA CONTA SUL SUO PUBBLICO – A 24 ore dall’inizio della sfida contro la Spal, i risultati a livello statistico dei biglietti venduti sono assai positivi: Curva Pisani e Morosini completamente esaurite da un paio di giorni, tribuna Ubi con pochissimi posti a disposizione, e quella Nerazzurra con enorme disponibilità (visti anche i prezzi abbastanza alti). L’Atalanta conterà al 100% sul suo pubblico per portare a casa una vittoria importantissima per consolidare il quarto posto in classifica: una cornice spettacolare e unica come quella bergamasca sarà di grandissimo aiuto agli uomini guidati da Gian Piero Gasperini.