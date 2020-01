L’Atalanta è pronta per la sfida contro l’Inter stasera in quel di San Siro. Una vera e propria prova del nove per i ragazzi di Gian Piero Gasperini: battere Parma e Milan è una cosa; continuare la striscia positiva vincendo in casa dell’Inter è un’altra. Una partita abbastanza tosta visto che i milanesi vogliono laurearsi campioni d’inverno e allo stesso tempo continuare a restare davanti alla Juventus di Maurizio Sarri, ma questa Atalanta ha dimostrato che può tutto: anche quando il match sembra scontato sulla carta. Si arriva al completo, e con una fame nel voler esprimere il proprio valore calcistico.

UNA PROVA DEL NOVE DAL SAPORE DI CHAMPIONS: A SAN SIRO IL TEST PERFETTO – Serve avvicinarsi alla zona Champions League e l’Atalanta ha la grande opportunità di farlo sul campo della capolista (insieme alla Juventus). Certo, non è facile visto che gli uomini di Antonio Conte sembrano imbattibili grazie soprattutto alla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, ma la Dea sarà al completo: per non parlare della fame nel voler fare risultato a tutti i costi. Molto probabilmente si scenderà in campo con un falso nueve formato dal tandem Ilicic-Gomez con Pasalic dietro. In termini tecnici staremo a vedere, ma si prospetta una grande battaglia calcistica: indipendentemente dal risultato finale.