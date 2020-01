Il potenziale di un reparto ti può fare eccome la differenza in campo: spingendo la costruzione del gioco sotto determinati punti può aiutare certamente a vincere le partite, ma quando viene a mancare il meccanismo crolla. Una fotografia perfetta per descrivere quello che è stato il match dell’Atalanta contro la Spal, tenendo conto però dei problemi avuti sulla fascia destra nerazzurra: nella quale in quella posizione non aveva pedine di ruolo, complicando completamente le sorti finali (contesto che evidenzia l’importanza degli esterni nel gioco della Dea).



LA FASCIA IL VERO MOTORE DELL’ATALANTA: SENZA DI QUELLO TANTA DIFFICOLTÀ IN COSTRUZIONE – Contro la Spal, l’Atalanta ha dimostrato che la fascia è il suo punto di forza, ma allo stesso tempo anche un tallone d’Achille che, se dovesse venire a mancare, causerebbe dei danni decisivi per le sorti del match. Due giorni fa ti mancavano gli esterni sulla destra, e i risultati si sono visti in maniera altrettanto chiara ed evidente: crollo del centrocampo, mancanza di gioco, cross fatti male e una velocità nella costruzione praticamente inesistente. Certo, con il senno di poi è tutto molto più facile, ma per l’Atalanta gli esterni sono oro, e in certi casi possono fare la differenza (addirittura meglio di un tridente offensivo fa paura).