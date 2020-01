Non servono parole per descrivere quella che è stata Atalanta-Parma: cinquina nella quale viene sottolineato il dominio nerazzurro sotto tutti i punti di vista. Contesti del genere non accadono per caso: specialmente per una big come la Dea. Il quinto posto è consolidato, così come l’etichetta di miglior attacco della Serie A grazie ad un reparto offensivo impeccabile in termini sia di qualità che di freddezza. I complimenti vanno ovviamente a mister Gian Piero Gasperini per la storia che sta riscrivendo attraverso queste imprese, ma l’allenatore di Grugliasco, con grande umiltà, ha rimarcato il potenziale dei suoi giocatori: ritenendoli dei pezzi pregiati sia in termini tecnici che morali.

SODDISFAZIONI, QUELLE DI TUTTI: MISTER E SQUADRA PER L’ATALANTA – Gasperini sta regalando un sogno ad occhi aperti all’intera città di Bergamo: prima l’Europa poi la Champions, ed ora una doppia cinquina nella quale non era mai capitata nel campionato italiano. Il suo sorriso dopo che la sua Atalanta ha domato il Parma dice tante cose, ma sarebbe troppo scontato elogiare solo il maestro. Gian Piero, uomo dai grandi valori morali nella quale dà il giusto peso a ciò, tende a sottolineare la forza dei suoi ragazzi attraverso queste parole: “Questi sono giocatori di livello internazionale, ora come ora viene difficile mettere a sedere qualcuno“. Dichiarazioni che ovviamente danno fiducia ad una squadra che è sempre stata vicino al mister, seguendolo passo dopo passo, consolidando la sua più grande forza: l’essere gruppo.