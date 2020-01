VERSO ATALANTA-GENOA: TANTE CERTEZZE, MA GUAI A DARE TUTTO PER SCONTATO – L’Atalanta è pronta per la sfida casalinga contro il Genoa: una partita fondamentale sia per il consolidamento europeo (i nerazzurri sono al quinto posto in classifica) che per provare a raggiungere la zona UEFA Champions League. Sulla carta sembra una sfida scontata, ma il match contro la Spal (persa per 2-1) ribadisce che la palla è rotonda e può accadere di tutto: indipendentemente da quelli che sono i pronostici pre gara. Si prospetta una grande battaglia calcistica sia sugli spalti che in campo, ed ecco il programma odierno della Dea al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Atalanta-Genoa.

ATALANTA-GENOA: IL PROGRAMMA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Atalanta Bergamasca Calcio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini si allenerà a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia. A livello tecnico sono tutti recuperati, tra cui il belga Castagne: fermato da un fastidio al ginocchio sinistro. Aldilà di ciò, i giocatori sono al completo e sono pienamente concentrati sulla sfida casalinga contro il Genoa che si terrà al Gewiss Stadium di Bergamo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni prima della partita.