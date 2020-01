ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa di Davide Nicola (subentrato a Thiago Motta) al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita nella quale servirà portare a casa i tre punti per cercare di raggiungere la Roma quarta in classifica, provando magari ad avvicinarsi alla Lazio terza. A livello tecnico la Dea scenderà al completo, con tanto di tridente offensivo titolare (formato da Gomez, Ilicic e Zapata). Si prospetta una grande battaglia calcistica, e sugli spalti ci sarà una grandissima atmosfera. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto concerne la vendita dei biglietti.

ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono ancora disponibili i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e il Genoa. Al dettaglio: Curva Pisani e Morosini sono completamente esaurite, tribuna UBI con pochissimi posti, mentre invece la tribuna Nerazzurra, essendo la più costosa, rimane l’unico settore con una disponibilità molto più ampia. Ovviamente non è da escludere che vi si possa essere qualche sorpresa: per esempio è capitato di vedere ancora qualche biglietto per la Curva Nord a 48 ore dall’inizio del match. Staremo a vedere se si verificherà l’ennesimo tutto esaurito.