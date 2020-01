ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: ORA SI PENSA AL TORINO, MA PER IL MATCH IN CASA SONO USCITI I TICKET – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro il Torino di Walter Mazzarri (in piena corsa per un posto in Europa) allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita nella quale servirà portare a casa i tre punti per raggiungere la roma quarta, provando magari a consolidare anche il quinto posto. La squadra si sta allenando da programma al centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi al meglio, e la voglia di riscattare la clamorosa sconfitta contro la Spal è tanta, ma guai a giudicare i granata un gruppo così difficile da affrontare. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto concerne la vendita dei biglietti per quanto concerne la sfida casalinga contro il Genoa.

ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono pienamente disponibili (da ieri) i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e il Genoa. Nonostante tutti i settori dello stadio siano pienamente disponibili, i posti in Curva Pisani (e anche Morosini) si stanno esaurendo, mentre per le tribune non ci sono segnalazioni. Ovviamente non è da escludere che ci possa essere un vero e proprio tutto esaurito nei prossimi giorni. Staremo a vedere se si verificherà ciò durante la vendita.