ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: RISCATTARE IL PASSO FALSO CASALINGO CONTRO LA SPAL – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro il Torino di Walter Mazzarri (in piena corsa per un posto in Europa) allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita nella quale servirà portare a casa i tre punti per raggiungere la roma quarta, provando magari a consolidare anche il quinto posto. Rispetto alla gara casalinga contro la Spal sono tutti recuperati: Papu Gomez compreso. Si prospetta una grande battaglia calcistica, ma intanto si pensa anche a quella che sarà la sfida interna contro il Genoa. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto concerne la vendita dei biglietti.

ATALANTA-SPAL BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono pienamente disponibili i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e il Genoa. Al dettaglio: tutti i settori dello stadio sono disponibili (compresa anche la Curva Nord Pisani). Ovviamente non è da escludere che ci possa essere un vero e proprio tutto esaurito nei prossimi giorni. Staremo a vedere se si verificherà ciò durante la vendita dei ticket (sia online che nelle ricevitorie a Bergamo e provincia).