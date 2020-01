ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole continuare la striscia vincente dopo la vittoria conquistata contro il Torino per 7-0. La terza giornata vedrà i nerazzurri impegnati al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Genoa (alla ricerca di punti salvezza). Il clima è abbastanza caldo dal punto di vista del tifo: storicamente non è mai stato un match come gli altri. Sugli spalti ci sarà grande spettacolo, con il popolo atalantino intenzionato a spingere i ragazzi verso un successo importante ai fini della classifica del campionato. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione biglietti: nella quale ci sono stati dei cambiamenti tra settori esauriti e disponibili.

ATALANTA-GENOA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

SETTORI DISPONIBILI ED ESAURITI: ATALANTA-GENOA GRANDE CLIMA DI TIFO – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, vi è ancora la possibilità di prendere i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e il Genoa. Al dettaglio i settori a disposizione sono la Tribuna Nerazzurra (tanti posti per via del caro prezzi) e la Tribuna Ubi nella quale ciò che rimane è possibile contarlo sulle dita di una mano. In questi casi conviene affrettarsi, anche se si prospetta l’ennesimo tutto esaurito in quel di Bergamo.