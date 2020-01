Una rosa di una squadra è tendenzialmente formata da un determinato numero di elementi: tra colonne portanti, giovani prospetti e gente a cui serve tempo per ambientarsi. Poi ci sono quelle pedine che sono considerate dei veri e propri fuoriclasse, in grado di fare quel famoso salto di qualità. Nell’Atalanta nonostante la rosa sia ben attrezzata (aldilà dei movimenti di calciomercato), c’è un giocatore nella quale la Dea non riesce a farne a meno: stiamo parlando ovviamente del capitano Papu Gomez. Il match disputato contro la Fiorentina ha dimostrato che, a livello offensivo, i nerazzurri devono contare almeno sul suo appoggio per essere più determinanti sotto porta. Quindi l’Atalanta è dipendente dal numero 10 atalantino? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

CON PAPU GOMEZ L’ATALANTA VOLA, MA SENZA DI LUI TANTA FATICA – Da quando è approdato in squadra nel lontano 2014, Papu Gomez è diventato sempre di più un pilastro vero e proprio dell’Atalanta: soprattutto negli ultimi quattro anni dove è risultato decisivo per la conquista dell’Europa. La sua nuova posizione da trequartista tende ad esaltare le sue qualità, tanto da renderlo fondamentale per la costruzione del gioco offensivo della Dea. Talmente importante che quando manca lui i nerazzurri vanno in tilt: senza il potenziale del numero 10 atalantino l’attacco tende a faticare il triplo rispetto a prima. Quindi Atalanta Papu Gomez dipendente? Per il momento si, ma la tendenza potrebbe cambiare nel corso del girone di ritorno nel caso in cui Ruslan Malinovskyi dovesse sbloccarsi definitivamente.