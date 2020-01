L’Atalanta considera le sue fasce laterali come il pane: senza di loro si fa molta fatica sia a costruire un vero e proprio gioco che a tenere a bada gli attacchi avversari. Uno degli elementi che rappresenta la perfezione di questo reparto è sicuramente Robin Gosens: esterno sinosteo che in questa stagione sta compiendo veri e propri passi da gigante tra goal, assist, cross, corsa e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Il numero 8 atalantino, essendo forte, ha ovviamente concorrenza sul mercato: tante offerte per gennaio, ma la priorità rimane la Dea, anche per quanto concerne la lotta Champions League.

LA STAGIONE MIGLIORE DA QUANDO È A BERGAMO – Robin Gosens ha sempre dimostrato una crescita veramente impressionante: merito non solo di Gian Piero Gasperini (nella quale è riconosciuta molto la pazienza nei suoi confronti), ma anche della sua determinazione nel trascinare l’Atalanta fino in Champions League. La Dea non può fare a meno di un treno che sulla sinistra regala calcio spettacolo a tutti attravers corsa, dribbling, goal e cross. Statisticamente parlando, è un giocatore che tra reti (6) e assist (4) è arrivato in doppia cifra. La continuità è sempre un fattore importante per la carriera di un calciatore, e lui è sempre uno dei migliori in campo.

LE OFFERTE PER GOSENS CI SONO, MA L’ATALANTA NON È INTENZIONATA A VENDERLO – Rendendo al massimo del suo potenziale, è normale che Gosens abbia mercato: l’ultima offerta è arrivata dal Chelsea con 24 milioni sul piatto (con qualche opzione per un possibile riscatto di Pasalic). Per il momento l’Atalanta fa muro sul tedesco: serve mantenere il blocco unito per centrare sia l’Europa che i quarti di finale della UEFA Champions League.