Assistere alle partite dell’Atalanta è sempre un grandissimo piacere: vederle in prima persona vale addirittura doppio. Il popolo atalantino ieri è stato passionale e caldo, rispecchiando la grinta della squadra scesa in campo: a Bergamo basta poco per entusiasmare l’ambiente, figuriamoci quello che è successo contro il Parma al Gewiss Stadium. Salutare il 2019 con un 5-0 contro il Milan per poi rivedersi nel 2020 con una “manita” è sicuramente tanta roba: in casa poi è semplicemente godibile. Ecco il riassunto di una giornata che verrà incisa nella memoria di ogni atalantino.

RITROVARSI DOPO LE VACANZE, MA ORA CONTA SOLO SOSTENERE LA DEA – Il ritorno al Gewiss Stadium segna anche la fine di quelle che sono le vacanze natalizie: cene, regali e auguri mentre il campionato era in totale riposo. Siamo al 6 gennaio e prima del match è tempo di rincontrare i propri amici di stadio: ora l’obbiettivo è quello di trascinare l’Atalanta alla vittoria per inaugurare al meglio il nuovo anno. Splendida giornata di sole, dove il nerazzurro domina gran parte di Bergamo: tempo di entrare tra code e tornelli, e subito arriva il momento di tifare.

COLORI E INTENSITÀ: TRE GOAL MERAVIGLIOSI NEL PRIMO TEMPO – Parte subito il match, e la Curva Pisani comincia a caricare alla grande l’ambiente con cori e battimani che risultano importanti per l’andamento della partita. La prima sinfonia arriva dalle parti di un Papu Gomez protagonista nel realizzare una rete meravigliosa, ed è subito gioia e meraviglia sia sul vantaggio dell’Atalanta che sulla prodezza del numero 10 nerazzurro. L’intensità del popolo atalantino aumenta, e di conseguenza viene inevitabile il secondo goal della Dea che porta la firma di Remo Freuler: è tempo del “Bergamoto“, e tutto il Gewiss Stadium si alza in piedi per saltare. Il Parma è frastornato, ma non è nulla rispetto al terzo goal bergamasco con Robin Gosens che chiude praticamente i giochi (almeno per i primi 45 minuti di gioco).

MANITA MIA CHE A BERGAMO HAI RITROVATO LA VIA – La ripresa sembra un copione già scritto: l’Atalanta attacca ininterrottamente senza subire dei veri e propri pericoli crociati. Il gioco della Dea esalta un pubblico sempre attivo nonostante la consapevolezza di avere i tre punti quasi in tasca. Tutto ciò non è abbastanza per gli uomini di Gian Piero Gasperini, e allora Gosens dalla sinistra scarica un traversone che trova Josip Ilicic che sigla il poker dell’Atalanta sotto la Curva Pisani che, naturalmente esplode con tutta la passione possibile. Sugli spalti si sente aria di “manita”, contando che la partita non è ancora finita: a mettere il punto esclamativo su quello che sarà il 5-0 è ovviamente ancora il numero 72 nerazzurro. Nessuno ancora ci crede: la Dea ha vinto per la seconda volta di fila con un risultato tennistico. Ovviamente partono i cori verso il mister di Grugliasco per ultimare quella che è stata una bellissima giornata calcistica. Al fischio finale c’è un boato liberatorio: saluto della squadra sotto ogni settore (specialmente la Pisani), e ottimismo a mille. Il 2020 è iniziato con il botto per l’Atalanta: non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche da quello del tifo.