L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha fatto grandi passi da gigante in quattro anni: non solo a livello di risultati, ma anche per quanto concerne il reparto offensivo. Siamo passati ad una squadra che aveva grossi problemi di finalizzazione, ad un gruppo compatto capace di vincere con 5/7 goal di scarto sul suo avversario. La goleada contro i granata allo stadio Olimpico Grande Torino ne è la prova più evidente per testimoniare le grandi potenzialità in attacco, anche se la ciliegina sulla torta si trova sulle statistiche: nella quale l’Atalanta risulta sempre protagonista in fattore di goal realizzati tra campionato e UEFA Champions League.

MEGLIO SOLO IL MANCHESTER CITY: QUESTA ATALANTA È UNA MACCHINA DA GOAL – Andando a guardare le statistiche dei top 5 campionati europei, l’Atalanta ha il secondo miglior attacco con 57 reti: davanti a squadre di tutto rispetto come Bayern Monaco e Liverpool. Davanti ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini c’è soltanto il Manchester City a quota 65. Risultato abbastanza importante, che fa capire le potenzialità di una Dea che ormai non stupisce più: la sua grandezza è diventata costanza, e chissà cosa succederà agli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Valencia. Certo, non si assisteranno a 7 reti, ma sicuramente guai a sottovalutare uno dei reparti nerazzurri più incisivi.