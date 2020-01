Quando fai un passo in avanti e poi tre indietro: specialmente se pensi di aver trovato chi ti può cambiare le sorti di un match a partita in corso per poi ritornare al punto di partenza. Questa è la situazione in casa Atalanta, nella quale Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi, entrambi sostituti del tridente nerazzurro, non sono ancora esplosi definitivamente. Una discontinuità che va avanti da troppo tempo, nella quale servirà cambiare rotta per riportare la Dea in Europa.

LUIS MURIEL: QUANDO LE STATISTICHE NON BASTANO PER L’ATALANTA – Nonostante il numero 9 nerazzurro sia arrivato in doppia cifra tra campionato e UEFA Champions League, la troppa discontinuità gli ha portato tanta fatica in attacco: tra errori grossolani e movimenti poco consoni per un giocatore che ha principalmente il compito di spaccare la partita. Certo, non è assolutamente una novità quella del colombiano, ma come ha sottolineato lo stesso Gian Piero Gasperini più e più volte ai microfoni dei giornalisti: “Deve fare di più“. L’Atalanta si trova quinta in classifica e per cercare di superare la Roma servirà più che mai quel famoso salto di qualità che si attende da troppo tempo.

RUSLAN MALINOVSKYI: ANCORA NON ESPLOSO DEFINITIVAMENTE, MA SERVE PAZIENZA – Uno dei colpi più esaltati da Sartori: 13 milioni di euro per quello che sembrava un giocatore potenzialmente buono per la Champions League. Partito il campionato, Ruslan alternava a giocate da fuoriclasse ad imprecisioni inaspettate. Era stato potenzialmente dipinto come un vice Papu, ma fino ad ora non è riuscito a compensare il capitano orobico quando si è trattato di sostituirlo. Vista la prima esperienza nel campionato italiano,, ci potrebbe stare questa sorta di rendimento altalenante, ma come per il caso di Luis Muriel: serve fare di più. Se l’Atalanta ha puntato su di loro non è un caso, e staremo a vedere come si evolverà il tutto: nella buona e nella cattiva sorte.