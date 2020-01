SUTALO ATALANTA: OPERAZIONE ANDATA IN PORTA, E ORA LA DEA HA UN NUOVO DIFENSORE – Il detto “squadra che vince non si cambia” non vale solo per quello che si vede in campo, ma anche nel contesto riguardante il calciomercato. L’Atalanta, guidata principalmente dal fiuto di Giovanni Sartori, negli ultimi anni si è sempre imposta con una metodologia impeccabile: prendere dei giovani sconosciuti, farli esplodere, crescere a livello di risultati e rivenderli a prezzi altissimi. Anche a gennaio i bergamaschi non stanno fermi, e dopo Caldara, Czyborra e Bellanova, arriva una giovane pedina di prospettiva: per la difesa è stato acquistato il classe 2000 Bosko Sutalo. Ecco tutte i dettagli sula situazione.

SUTALO ATALANTA: ALLA SCOPERTA DEL GIOCATORE CROATO

SUTALO ATALANTA: A TITOLO DEFINITIVO DALLA DINAMO ZAGABRIA – Classe 2000, Bosko Sutalo è sicuramente un prospetto molto interessante. Nel Nogometni ha dimostrato che il potenziale per spiccare c’è assolutamente: buon rendimento sulla retroguardia nella quale è buono in fase di contrasto. Certo, per entrare nei meccanismi di Gian Piero Gasperini ci vorrà tempo e pazienza, ma la Dea ha mandato un segnale ben preciso: investire pienamente sui giovani per costruire il futuro di questa squadra. Un futuro che si spera ancora europeo, ma intanto si pensa al presente: nella quale fa parte anche Sutalo.