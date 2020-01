Dopo le vacanze natalizie ritorna finalmente il campionato di Serie A, e l’Atalanta ha l’obbiettivo di cominciare l’anno col botto: al Gewiss Stadium di Bergamo arriva un Parma pienamente lanciato nelle zone alte della classifica grazie soprattutto all’ex pupillo della Dea Dejan Kulusevski (venduto alla Juventus per 35 milioni di euro più otto di bonus). Una partita sicuramente fondamentale per quanto concerne il consolidamento europeo, ma anche attorniata da una opportunità visto il risultato di ieri sera della Roma: raggiungere quota 34 è importante, farlo con una Roma quarta (zona Champions League) distante di un solo punto vale addirittura doppio.

IL TORINO ESPUGNA L’OLIMPICO, MA TUTTO DIPENDE DALL’ATALANTA – Nel posticipo di ieri sera il Torino di Walter Mazzarri è riuscito a battere la Roma per 2-0: risultato inaspettato, ma assolutamente comodo per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta in questo momento si trova quinta, e in caso di vittoria potrebbe avvicinarsi ai giallorossi in maniera dirompente: con una distanza composta da un solo punto. Non sarà facile al Gewiss Stadium, ma con la giusta concentrazione, contando anche di una buona dose di aggressività e gioco, la vittoria non sarà un traguardo così difficile da raggiungere. Staremo a vedere cosa succederà oggi pomeriggio in quel di Bergamo.