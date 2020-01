L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di lunedì contro il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita che vista la classifica è considerata a tutti gli effetti uno scontro diretto per andare in Europa: i nerazzurri sono quinti; i crociati settimi. Si prospetta una grande battaglia calcistica e sugli spalti ci sarà una splendida cornice di pubblico: caldo e attorniato da un bellissimo entusiasmo. Gli uomini di “Gasp” vogliono raggiungere quota 34 punti: vicini soltanto di una lunghezza al record di quattro anni fa per quanto concerne la quota massima conquistata nel girone d’andata della storia dell’Atalanta. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno della squadra al Centro Bortolotti di Zingonia.

ATALANTA, ALLENAMENTO A PORTE CHIUSE A ZINGONIA PER LA PARTITA CONTRO IL PARMA – Come riportato dal sito ufficiale della squadra, l’Atalanta si allenerà al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse per verificare gli ultimi aspetti tecnico tattici. Poi tutte le carte in regola per la sfida contro il Parma, nella quale si spera di consolidare il quinto posto in classifica. Da contare anche che si è allenato Duvan Zapata in maniera regolare: molto probabile la sua presenza in campo da subentrato.