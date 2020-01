Nel corso di una stagione si possono verificare degli eventi tecnico tattici di diverso tipo: conferme dei big, sorprese, delusioni e qualche discontinuità che divide il pubblico. In questo ultimo fattore rientra sicuramente il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi: autore di un campionato tutto sommato sufficiente, anche se per molti sta rendendo al di sotto delle aspettative. Certo, il numero 18 atalantino ha un talento sicuramente interessante tra tecnica nei piedi e un buon tiro da fuori, ma quel salto di qualità non è stato ancora fatto, e in un contesto dove c’è bisogno di tirare fuori il meglio di sé, serve anche l’appoggio del giocatore ucraino.

MALINOVSKYI: TALENTO NON ANCORA ESPLOSO, MA OCCHIO AL GIRONE DI RITORNO – Fino ad ora Malinovskyi ha sempre evidenziato un po’ di discontinuità da quando veste la maglia dell’Atalanta: tendenzialmente alternava giocate da fuoriclasse a errori grossolani per un giocatore pagato 15 milioni di euro. L’ultima prestazione contro la Fiorentina è stato lo specchio della sua prima parte di stagione. Nonostante ciò, a Bergamo sono tutti ottimisti che possa fare quel famoso salto di qualità: il girone di ritorno è alle porte e Ruslan potrebbe esplodere definitivamente (proprio come è successo a Pasalic l’anno scorso dopo un prima parte disastrosa).