Le sue capacità non sono mai state messe in dubbio, ma l’esplosione di Pasalic lo ha reso meno presente del solito. Problemi? Assolutamente no, Remo Freuler è sempre stato un giocatore fondamentale per l’Atalanta a centrocampo: la sua tecnica in mediana risulta decisiva durante la fase di costruzione offensiva. Contro il Parma è stato autore di una buonissima prestazione, arrivando addirittura a siglare il goal del momentaneo 2-0 (match che è finito con un 5-0 dirompente sotto tutti i punti di vista). Segno che il numero 11 atalantino è ritornato ai suoi livelli: pronto per trascinare l’Atalanta sempre più in alto in classifica.

TECNICA SVIZZERA PER UN CENTROCAMPO VINCENTE: FREULER È RITORNANO – Freuler è uno dei centrocampisti più tecnici della rosa atalantina: il suo appoggio in mediana è necessario per riuscire ad avere una costruzione offensiva coi fiocchi. Atalanta-Parma doveva essere una grande opportunità per Remo visto che Mario Pasalic era a riposo, e mai match fu sfruttato al match. Contro i crociati ha giocato una partita ad alto livello a centrocampo: una rete importante siglata nel primo tempo che vale la ciliegina sulla torta. Punto di partenza? Per il numero 11 atalantino si tratta di una prova che lo ha fatto ritornare in auge: non che prima non lo fosse, ma certe volte meglio rimarcare il potenziale di una pedina che, nonostante una costante monotonia, rimane sempre importante per una big come l’Atalanta.